A cura di zara penna

L'attore, protagonista della serie Doc - Nelle tue mani e presto conduttore di Striscia la Notizia, è stato "beccato" a inveire contro alcuni fotografi che stavano provando ad immortalarlo insieme alla sua famiglia mentre si trovava a Forte dei Marmi.

Luca Argentero, dopo aver chiesto ai paparazzi di lasciarlo in pace, ha perso la pazienza. Di nuovo. La lite, alla quale hanno assistito diverse persone, è stata raccontata dal settimanale Vero. “Argentero, molto geloso della sua privacy, voleva difendere la sua famiglia dagli obiettivi indiscreti”, ha spiegato la rivista.

Luca ha da sempre un rapporto burrascoso con i paparazzi. Secondo il racconto dei presenti, Argentero era a cena con la moglie Cristina Marino e la figlia di 2 anni. In un primo momento, l’attore ha invitato con gentilezza i fotografi a lasciarlo in pace, ma questi ultimi hanno continuato a scattare foto, facendo andare su tutte le furie l’attore piemontese, che all’uscita dal ristorante ha iniziato ad inveire, senza però passare dalle “parole ai fatti”.

Già in passato, nel 2016, Luca Argentero era stato protagonista di una rissa con alcuni paparazzi. L’accaduto era stato ripreso e denunciato da uno dei fotografi presenti. In quel caso, l'attore si era giustificato parlando di stalking da parte dei reporter.

Come ribadito già in diverse occasioni dal protagonista di Doc - nelle tue mani, è difficile mantenere la calma, perché in alcuni casi i paparazzi sono insistenti. Luca si infastidisce ancora di più della presenza dei fotografi quando è in compagnia della sua famiglia, e in particolare della figlia di due anni.