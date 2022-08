A cura di Gilda Riga

L’autunno non è propriamente alle porte, ma per chi lavora in ambito televisivo non è poi così lontano a dispetto di quanto si possa pensare, nonostante le temperature roventi di queste ultime settimane. Il mese di agosto, infatti, è quello in cui vengono definiti i nuovi palinsesti, i programmi e le lodo date di debutto.

E la domanda che si pongono i fedelissimi del piccolo schermo è sempre la stessa: “Quando iniziano?”. Secondo quanto riportato da Tvblog, Mediaset starebbe aggiornando il proprio calendario in merito ai programmi di day e prime time, in particolare quelli in onda su Canale 5. Va specificato, però, che le date comunicate da Publitalia potrebbero essere soggette ad ulteriori modifiche.

Nelle scorse settimane, i vertici del Biscione avevano annunciato la ripresa in anticipo di alcuni format legati all’informazione e all’approfondimento in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Ma ora diamo un’occhiata agli altri programmi che comporranno il palinsesto.

Uomini e Donne ed Amici: ecco quando andranno in onda

Federica Panicucci e Barbara D’Urso torneranno in onda rispettivamente con Mattino Cinque e Pomeriggio Cinque lunedì 5 settembre, mentre per Uomini e Donne e Amici, gli show targati Maria De Filippi, bisognerà attendere lunedì 19 settembre. Il 17, invece, ricomincia Verissimo con Silvia Toffanin, anche quest’anno con il doppio appuntamento del sabato e della domenica. Sempre di domenica, a partire dal 18 settembre, andrà in onda lo speciale di Amici.

Per ciò che riguarda, invece, l’access prime time, Caduta Libera partirà già il 29 agosto, mentre la data di debutto di Striscia la Notizia non è stata ancora annunciata. Dal 17 settembre torna Tu Sì Que Vales, e dal 18 Scherzi a Parte con Enrico Papi.

GF Vip 7, Emigratis e Viola come il mare

Il 19 settembre ci sarà il debutto di Alfonso Signorini con la settima edizione del Grande Fratello Vip, confermato nel doppio appuntamento settimanale (andrà in onda anche il giovedì). Mercoledì 28 sarà il turno di Pio e Amedeo con la nuova stagione di Emigratis, mentre venerdì 30 settembre arrivano Can Yaman e Francesca Chillemi con l’attesissima fiction Viola come il mare.