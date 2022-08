A cura di Gilda Riga

Fiori d’arancio tra Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli. O almeno è quello che sperano i tantissimi fan, e non solo loro.

Sono diverse settimane che circolano sempre con maggiore insistenza voci sulle imminenti nozze tra i due, ma al momento i diretti interessati hanno preferito non commentarle, anche se allo stesso tempo non è arrivata alcuna smentita. La relazione tra i due ex gieffini prosegue a gonfie vele, e di recente sono stati avvistati in Puglia felici come non mai per festeggiare il compleanno di Pierpaolo.

Nozze Salemi-Petrelli: Fariba Tehrani rompe il silenzio

Ma a rompere il silenzio su un possibile matrimonio è stata la mamma di Giulia, Fariba Tehrani, che ha voluto esprimere il suo parere sulla questione: “Non ne so nulla, ma se fosse vero io ne sarei molto felice” ha dichiarato l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi, che si è anche sbottonata sul futuro genero: “Di lui mi piace tutto. E’ un ragazzo rispettoso ed educato, e sa come far ridere mia figlia”.

Dalle parole di Fariba si evince piuttosto chiaramente quanto la donna sia favorevole alle nozze, e chissà, magari avevano proprio l’obiettivo di spronare la figlia a “darsi una mossa”. Poi, la Tehrani dà anche un consiglio a Giulia: “Per il matrimonio gli direi di affidarsi ad un wedding planner. Dopo il sì le consiglierei di avere pazienza e non dare mai per scontato suo marito, e di comportarsi come all’inizio del fidanzamento”.

Chissà se queste parole non rappresentino un decisivo input per indurre Giulia e Pierpaolo a compiere il grande passo.

Nel frattempo, la coppia è molto impegnata anche dal punto di vista professionale. In molti ipotizzano che la Salemi possa nuovamente tornare al Grande Fratello Vip, ma questa volta nelle vesti di inviata, figura ricoperta da Marco Liorni nel corso delle prime edizioni del reality nella versione non Vip. Petrelli, dal canto suo, condurrà insieme a Soleil Sorge il Gf Vip Party.