A cura di Gilda Riga

Tra i tanti stravolgimenti televisivi che potrebbero “causare” le elezioni Politiche del prossimo 25 settembre, ce ne uno che interesserà anche la nuova edizione del Grande Fratello Vip e che, in sostanza, si traduce in un semplice interrogativo: cosa succederà ai concorrenti del reality show che vorranno esercitare il proprio diritto di voto, e che per tale ragione dovranno inevitabilmente abbandonare il bunker di Cinecittà per recarsi ai rispettivi seggi?

In periodi “normali”, prima che si fosse travolti dall’emergenza Covid, c’era una deroga all’isolamento forzato. In tal senso, il caso più recente è rappresentato dalle consultazioni Europee del 2019, poi con l’avvento della pandemia tutto è cambiato.

Secondo quanto riporta il portale TVBlog, i vipponi, una volta terminate le operazioni di voto, non potranno rientrare immediatamente nella Casa, in quanto dovranno sottoporsi ad alcuni giorni di quarantena, come previsto dalle vigenti disposizioni in materia di Covid. L’indicazione ufficiale è che i concorrenti verranno isolati all’interno di una camera d’albergo, come del resto si verifica prima dell’inizio del programma. La procedura è pensata, ovviamente, per evitare che possa svilupparsi un focolaio all’interno del bunker di Cinecittà, circostanza che metterebbe a rischio la salute dei vipponi.

Elezioni Politiche: concorrenti al voto. La Casa si svuota?

Ma esiste anche un altro rischio non di secondo piano: se tutti i concorrenti decidessero di esercitare il proprio diritto di voto, con la naturale conseguenza di sottoporsi alla quarantena preventiva che dovrebbe durare circa una settimana, la Casa si svuoterebbe completamente. A questo punto cosa succederebbe al Grande Fratello Vip, che anche quest’anno andrà in onda con il doppio appuntamento settimanale del lunedì e del giovedì, oltre ai daytime e alla diretta h24?

E’ questo l’interrogativo che EndemolShine Italy e Mediaset si stanno ponendo in queste ore. Da un lato esiste l’ipotesi di sospendere momentaneamente il reality per una settimana (il tempo necessario affinché i partecipanti terminino la quarantena), ma dall’altro si starebbe lavorando a soluzioni meno drastiche, che permetterebbero comunque la messa in onda. Staremo a vedere quello che accadrà.