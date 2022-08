A cura di Gilda Riga

Emergono nelle ultime ore importanti retroscena su La Talpa. Il reality show torna a far parte del palinsesto televisivo targato Mediaset dopo 15 anni di assenza. Nell’ultima edizione, andata in onda su Italia 1 nel 2008, fu Karina Cascella a trionfare, aggiudicandosi il montepremi di 200 mila euro, mentre il pornodivo Franco Trentalance è stata La Talpa.

La conduzione fu affidata a Paola Perego, affiancata dagli opinionisti Raffaello Tonon, Candida Morvillo e Barbara Alberti, con la partecipazione dell’inviata Paola Barale.

La Talpa dovrebbe tornare in tv nella primavera 2023, in contemporanea con la nuova edizione de L’Isola dei Famosi: il reality condotto da Ilary Blasi andrà in onda il lunedì, mentre La Talpa il giovedì o il venerdì, a seconda delle esigenze del palinsesto.

Sono ancora pochissime le informazioni in merito alla nuova edizione de La Talpa. Non è chiaro chi sarà a condurre il programma (si ipotizza possa essere Maria De Filippi), né tantomeno chi ricoprirà il ruolo di inviato. Anche se al riguardo, nelle ultime settimane, l’esperto di gossip, Amedeo Venza, ha fatto il nome di Filippo Bisciglia, rimasto orfano di Temptation Island. Per quanto riguarda gli opinionisti, invece, potrebbe toccare a Wanda Nara, showgirl argentina e moglie di Mauro Icardi, che ha già ricoperto lo stesso ruolo nell’edizione 2020 del Grande Fratello Vip.

La Talpa: chi farà parte del cast della nuova edizione?

E i membri del cast? The Pipol Tv ha rivelato un retroscena che se confermato sancirebbe di fatto una vera e propria rivoluzione. Nessun vip (o pseudo tale) in gara, bensì personaggi non legati in alcun modo al mondo dello spettacolo e all’universo dei social media, quest’ultimo dal quale sempre più di frequente si attinge per comporre la rosa dei partecipanti ai reality che vanno attualmente in onda, in primis il GF Vip e L’Isola dei famosi, seguiti a ruota da Pechino Express e La Pupa e il Secchione Show.

Si tratterebbe di un ritorno alle origini e ai primi anni 2000, quando con la l’esplosione dei reality, avviata in Italia dalla prima edizione del Grande Fratello condotto da Daria Bignardi, approdarono in tv persone comuni totalmente estranee, fino ad allora, al mondo della televisione. Oppure, chissà, la produzione de La Talpa, affidata alla Fascino di Maria De Filippi, potrebbe anche riportare in auge personaggi “famosi” che hanno segnato un’epoca, ma che sono completamente scomparsi dai radar. Seguendo proprio questo filone, Amedeo Venza ha spifferato che nella rinnovata edizione de La Talpa potrebbe approdare Costantino Vitagliano, ex tronista di Uomini e Donne. Un personaggio che i più giovani, forse, non ricorderanno, ma che ad un certo punto della sua vita godeva di enorme popolarità.