A cura di zara penna

Antonino Spinalbese, rifiuta il Grande Fratello Vip?

Manca poco all'inizio della settima edizione del Grande Fratello Vip, e il cast continua ad essere avvolto da un fitto velo di mistero. Nelle ultime ore gira voce che uno dei concorrenti candidati a varcare la soglia della famosa porta rossa, si sia tirato indietro proprio all’ultimo momento. Un’azione che avrebbe fatto infuriare non poco Alfonso Signorini.

Le motivazioni che avrebbero portato all’assunzione di questa decisione non sono ancora chiare, ma pare che il conduttore avesse puntato molto su di lui e sulla sua storia. Ma di chi si tratta? Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez, o Giovanni Ciacci, quest’ultimo di fatto unico concorrente ufficializzato sino ad ora? La scelta di non entrare più nel bunker di Cinecittà sarebbe arrivata qualche giorno dopo la firma sul contratto, circostanza che lo costringerà a pagare una penale molto salata.

Alfonso Signorini pare fosse entusiasta della presenza del vippone in questione, in quanto la sua storia avrebbe fatto sicuramente scalpore. Il suo “no” in extremis avrebbe quindi rovinato i piani del conduttore del reality show in onda su Canale 5 dal prossimo 19 settembre.

GF Vip, il dietro front che ha fatto infuriare Alfonso Signorini

Potrebbe trattarsi di un dietro front dettato dalla paura di non riuscire a stare rinchiuso h24 sempre con le stesse persone? Probabile. Fatto sta che il nome non è stato ancora confermato. Sui social c’è chi scommette che il personaggio in questione sia Antonino Spinalbese, chi invece Giovanni Ciacci, anche se quest’ultimo sembrava davvero entusiasta all’idea di entrare nella casa più spiata d’italia, data anche la sua lunga amicizia con il direttore di Chi, il quale, secondo voci di corridoio, sarebbe andato su tutte le furie.

Restano in lizza, invece, i nomi di Carolina Marconi, ex del Grande Fratello della versione non vip, che di recente ha combattuto e vinto la sua battaglia contro un tumore, e di Charlie Gnocchi, fratello del più famoso Gene.