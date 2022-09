A cura di zara penna

E’ sempre stato nelle grazie di Maria De Filippi. Luca Salatino, dopo diverse esperienze alla corte della conduttrice, entrerà nella casa del Grande Fratello Vip.

Salatino, durante la sua permanenza a Uomini e Donne, è stato prima corteggiatore di Roberta Giusti, che non lo ha scelto, ed in seguito è diventato tronista. Nel corso della seconda esperienza nel dating show di Canale 5 ha trovato l’amore con Soraia Allam.

Luca Salatino nel cast del GF Vip: l'indiscrezione

Ad annunciare l'approdo di Luca nella casa più spiata d’Italia è stato l’esperto di gossip e tv Amedeo Venza, che si è detto sconvolto per la notizia.

Ad oggi si tratta solo un’indiscrezione, e non è arrivata alcuna conferma dalla produzione del reality show. Ma non è un’ipotesi da scartare, visto che Alfonso Signorini ha quasi sempre scelto per il suo cast tronisti o corteggiatori di Uomini e Donne.

Luca Salatino ha dimostrato di aver un bel caratterino, che potrebbe generare colpi di scena. Tempo fa si vociferava che Matteo Ranieri, tra l’altro grande amico di Luca, sarebbe stato un concorrente del GF Vip 7. Ma la notizia è stata in seguito smentita, in quanto Matteo ha dichiarato di non voler entrare nel mondo dello spettacolo.

Avrebbe potuto approfittare delle dichiarazioni fatte da Sophie Codegoni durante l’edizione dello scorso anno, eppure ha preferito restare in silenzio lontano dai riflettori.

Come dicevamo molti sono stati i volti di Uomini e Donne approdati nel bunker di Cinecittà. Ex tronisti ed ex corteggiatori. Primo tra tutti Andrea Damante, seguito da Giulia De Lellis, Luca Onestini, Francesco Monte, Sossio Aruta, Andrea Zelletta, Sophie Codegoni, Alessandro Basciano, Soleil Sorge e Sonia Lorenzini.

Intanto, in attesa di scoprire se Luca Salatino entrerà o meno nella casa, l’ex tronista si gode questi primi mesi di relazione con la sua Soraia. Tra loro la storia sembra procedere a gonfie vele, almeno secondo quanto i diretti interessati mostrano sui loro rispettivi profili social, dove contano migliaia di followers.