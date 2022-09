Come direbbero oltreoceano “The time is now”. Lunedì 19 settembre, Alfonso Signorini debutterà in prima serata su Canale 5 con la nuova edizione del Grande Fratello Vip, che si preannuncia essere la più lunga nella storia del reality show.

Il conduttore, nei mesi che hanno preceduto l’inizio del GF Vip, ha mantenuto il massimo riserbo sui nomi dei vipponi che varcheranno la soglia della famosa porta rossa, fatta eccezione per Giovanni Ciacci, la cui partecipazione è stata annunciata direttamente dalle pagine del settimanale Chi.

Signorini si è affidato ai social per fornire qualche indizio ai media e ai fan del programma, e quando è stato interpellato sulla questione è stato piuttosto chiaro: i nuovi concorrenti verranno svelati esclusivamente a partire dalla prima puntata. Dunque bocche cucite, poche informazioni e zero spoiler. A questo punto, a poco meno di una settimana dallo start, risulterebbe piuttosto anacronistico giocare al toto-nomi.

Una delle novità della settima edizione è senza dubbio rappresentata dalla presenza di Orietta Berti, che affiancherà la riconfermata Sonia Bruganelli nel delicato ruolo di opinionista. C’è tanta curiosità da parte del pubblico televisivo nel vedere la cantante in vesti per le totalmente inedite, e soprattutto in che modo affronterà e si confronterà con le dinamiche che si verificheranno all’interno del bunker di Cinecittà. Nelle ultime settimane ne abbiamo già avuto un assaggio per via della rovente polemica che è nata dopo alcune sue dichiarazioni su Alex Belli, con l’ex gieffino che le ha risposto per le rime.

GF Vip Party: chi lo condurrà?

Per quanto riguarda il GF Vip Party, sembrerebbero essere due i nomi in lizza per la conduzione: Soleil Sorge e Pierpaolo Petrelli. Entrambi gieffini navigati; entrambi conoscitori delle dinamiche che caratterizzano il reality show; entrambi avvezzi al mondo della televisione e a quello dei social media. Se la scelta di Alfonso Signorini fosse davvero quella di puntare su di loro, cadrebbe senza dubbio in piedi.

Giulia Salemi: inviata o commentatrice?

E Giulia Salemi? Sì, perché Secondo l’esperto di tv Amedeo Venza anche lei dovrebbe essere nella nuova edizione. Ma non nel cast, visto che ha già partecipato al Grande Fratello Vip per ben due volte, bensì in un ruolo quasi del tutto inedito. L’idea del conduttore è quella di farne un’inviata, un po’ come avvenne con Marco Liorni durante le primissime edizioni del reality condotto da Daria Bignardi, ma nella versione non vip. Ma c’è anche chi ritiene che possa occuparsi dei social e commentare in diretta gli eventi più significativi all’interno della casa più spiata d’Italia.

Solo voci, al momento. Ma c’è da attendere ancora poco per scoprirlo…