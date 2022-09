E’ un momento assolutamente magico quello che sta vivendo Sophie Codegoni.

Per l’ex gieffina ci sono all’orizzonte due importanti ed impegnativi progetti lavorativi: sarà la Bonas ad Avanti un Altro, e prenderà il posto di Rosalinda Cannavò alla conduzione di Casa Chi, il talk show che viene trasmesso in diretta sull’account Instagram del settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Ma in questo momento, Sophie non è al centro del gossip esclusivamente per gli enormi passi in avanti che sta facendo nella sua carriera, ma anche (e soprattutto) per la proposta di matrimonio fatta dal fidanzato Alessandro Basciano sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Del gesto, a dire il vero molto criticato, ne ha parlato la stessa influencer a Chi: “Io e Ale abbiamo scherzato spesso sull’anello, perché lui, già nella casa del Grande Fratello Vip, diceva che me ne avrebbe regalato uno per dare un significato profondo al nostro amore. Ma poi l’anello non arrivava e mi diceva: ‘Te lo darò quando sarò sicuro che vorrai stare con me per sempre’. Considerando la sua diffidenza, pensavo ci sarebbero voluti anni. Non credevo potesse farlo lì”.

Sophie Codegoni: "Ecco come ho vissuto il momento della proposta di matrimonio"

Poi, l’ex gieffina ha raccontato come ha vissuto quel momento: “Non ci ho capito molto all’inizio, perché ero in ansia per il mio primo red carpet. Poi ho sentito che Ale era rimasto indietro, e quando mi sono girata era in ginocchio. Credevo fosse caduto o che volesse fare una foto artistica, ma poi mi ha dato l’anello, che per noi rappresenta una promessa d’amore”.

Sophie Codegoni adesso è concentrata al massimo sulla sua carriera, e si dichiara entusiasta di entrar a far parte della famiglia di Chi: “Casa Chi è un sogno che si realizza, perché volevo fare la gavetta come conduttrice, opinionista e incontrare grandi personaggi. La parlantina non mi manca, non sono timida e non vedo l’ora di partire. Spero di fare bene e di sicuro mi esporrò, dirò quello che penso. Essendo una curiosa farò molte domande. Ma domande tremende preparatevi”.