A Uomini E Donne sembra sia scoppiata una vera guerra tra Ida Platano e Roberta Di Padua.

Le anticipazioni che arrivano dal programma di Maria De Filippi annunciano momenti di caos in studio.

Sembra, infatti, che sia scoppiata una lite furiosa tra due dame. Parliamo di Ida Platano e Roberta Di Padua.

Due donne che, nel loro percorso all’interno del dating show, hanno già avuto discussioni, e questo perché entrambe si sono relazionate con lo stesso cavaliere.

Come riportato da Tronoclassicoeover sulle anticipazioni di Uomini e Donne, il ritorno nel parterre di una delle dame ha attirato le critiche dell’altra, e gli animi si sono subito surriscaldati.

Le due dame che si sono scontrate in modo acceso sono Roberta Di Padua e Ida Platano, entrambe ex di Guarnieri. La Di Padua è rientrata nel programma dopo che è stata fatta una richiesta specifica dal cavaliere Alessandro.

Lite accesa tra la Di Padua e la Platano: interviene Maria De Filippi

Dopo essere stata a cena con il cavaliere, Roberta ha deciso di interrompere la conoscenza appena cominciata. Nel frattempo, però, ha preso la decisione di restare nello studio di Uomini e Donne. Questo, stando a quanto riportato anche da Superguidatv, è stato il motivo che ha acceso la scintilla. Non è noto come si sia svolto il resto della conversazione, ma ciò che è invece una certezza è che la lite ha preso toni molto alti, tanto che Maria De Filippi è intervenuta per cercare di sedare gli animi, riuscendo nel suo intento.

Di certo non è la prima volta che la conduttrice interviene in una lite tra le due. Da sempre Ida e Roberta si sono scontrate. Tra le dame non scorre buon sangue, soprattutto perché sembrano avere sempre gli stessi gusti in fatto di uomini, tanto che anni addietro sono state rivali: entrambe volevano Riccardo Guarnieri.

Ida ebbe la meglio, ma l’amore tra la coppia, tra alti e bassi, non è durato molto, motivo per cui ora sono ritornati nel dating show in cerca di un nuovo amore.