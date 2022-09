Non solo fiction e televisione. Can Yaman è diventato, negli ultimi mesi, uno dei personaggi più in vista del momento, prestando il volto anche per notissimi brand di moda, come ad esempio Tudors e Dolce&Gabbana, e di una delle case automobilistiche più importanti al mondo, Mercedes. Non a caso, lo scorso weekend durante il Gran Premio di Formula Uno di Monza, è stato ospite d’eccezione nel paddock del colosso automobilistico tedesco.

L’attesa ora è per il debutto della nuova serie tv Viola come il mare, in cui l’attore turco interpreta l’ispettore capo della Polizia, Francesco Demir, e recita al fianco di Francesca Chillemi, che invece vestirà i panni di Viola Vitale, giornalista della testata locale online SiciliaWebNews. La fiction, prodotta da Lux Vide in collaborazione con Fiction Mediaset, andrà in onda in prima serata su Canale 5 venerdì 30 settembre.

Can Yaman: il nuovo spot per De Cecco con Claudia Gerini

Come dicevamo in apertura, Can Yaman è una figura particolarmente appetita da tantissime aziende che operano in vari settori. Ultima in ordine di tempo la De Cecco, attiva nel settore alimentare e più specificamente nella produzione di pasta, con la quale aveva già collaborato in passato. Ora, però, è stato realizzato un nuovo spot con protagonisti proprio il divo turco e Claudia Gerini, realizzato a Roma. Manco a dirlo, in pochi minuti il video è diventato virale, condiviso sui social dalle tantissime fanpage di Can.

L’ex protagonista di Day Dreamer – Le ali del sogno, fiction che lo ha reso celebre in Italia, lascerà per almeno 6 mesi il nostro Paese per dedicarsi ad un nuovo ed impegnativo progetto: la serie tv in esclusiva Disney Plus, El Turco, per la quale si trasferirà a Budapest, in Ungheria.