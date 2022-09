Non si arresta il tam tam mediatico su una possibile relazione segreta tra Can Yaman e Francesca Chillemi. La scorsa settimana, i due attori hanno partecipato insieme alla Mostra del Cinema di Venezia per presentare la nuova fiction Viola come il mare, che andrà in onda in prima serata su Canale 5 a partire dal prossimo 30 settembre.

Ed è proprio sulle sponde del Lido che sono stati “pizzicati” dal settimanale Diva e Donna in atteggiamenti piuttosto intimi. “A Venezia per il lancio della nuova fiction in cui interpretano un poliziotto e una giornalista che si innamorano – scrive la rivista diretta da Alberto Ascoli -, Can e Francesca si sono ‘stuzzicati’ sul molo del loro albergo, con sorrisi complici, abbracci, carezze e sguardi scintillanti. Lei ha detto: ‘Abbiamo molto in comune, siamo molto istintivi e questa cosa a volte ci fa cozzare, ma a volte crea una bellissima sinergia’”.

Can Yaman e Francesca Chillemi: la "scappatella" del novembre 2021

Le foto pubblicate da Diva e Donna li colgono in atteggiamenti più simili a quelli di una coppia che a quelli di due colleghi. Se da un lato il divo turco, dopo la fine della storia d’amore con Diletta Leotta, sembra essere a tutti gli effetti single, l’ex Miss Italia è legata all’imprenditore Stefano Rosso, dal quale nel 2016 ha avuto la figlia Raina. Le prime voci su un possibile flirt tra Can Yaman e Francesca Chillemi risalgono al novembre 2021, quando il settimanale Chi pubblicò alcune foto dei due mentre uscivano insieme dallo stesso appartamento di Roma. Anche l’esperto di gossip, Alessandro Rosica, in un suo post su Instagram parla della “scappatella” di quasi un anno fa “perdonata da Stefano”: “Sapete quanto adoro e ammiro Can Yaman – scrive Rosica -, ma questa volta credo debba portare rispetto alla Chillemi, che ricordiamolo, ha un uomo a casa. Purtroppo, per Francesca risulta impossibile rispettare il suo compagno”.

In occasione di un evento legato alla Mostra del Cinema di Venezia, l’attore turco si è rivolto ai giornalisti prendendo le difese della sua partner in Viola come il mare: “Devo chiedervi una cosa: dovete voler bene a Francesca. Io sono stufo del fatto che il pubblico femminile che mi segue, attacca e aggredisce ogni donna che mi è vicino. Mi raccomando. Francesca è un’attrice top e una bravissima persona. Amatela”.