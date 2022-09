A cura di Gilda Riga

Viola come il mare è senza dubbio una delle fiction più attese della nuova stagione televisiva. Sono ormai diversi mesi che se ne parla, ed ora finalmente è quasi arrivato il momento del debutto, previsto per venerdì 30 settembre in prima serata su Canale 5.

A fare della nuova serie targata Lux Vide una delle più discusse e chiacchierate è sicuramente la coppia di attori protagonisti, Can Yaman e Francesca Chillemi. Su di loro è stato detto e scritto di tutto, ma ora il divo turco ha deciso di dire basta. L’ultimo episodio della lunghissima saga Yaman-Chillemi si è verificato dopo il loro arrivo alla Mostra del Cinema di Venezia per presentare la nuova fiction. I due attori hanno sfilato fianco a fianco sul red carpet, alimentando sempre di più i rumors su un possibile flirt. Ed è proprio in questa occasione che c’è stato un episodio tutt’altro che piacevole: mentre erano in posa davanti ai fotografi, a Can e Francesca è stato chiesto a gran voce di darsi un bacio, e addirittura di “fare l’amore”. Visibilmente in imbarazzo, l’ex Miss Italia si è rivolta al collega chiedendogli “Cosa dobbiamo fare?”. Yaman ha liquidato la richiesta in maniera ironica: “Magari il prossimo anno”.

Can Yaman: "Smettete di aggredire Francesca"

Ma alcune ore dopo, l’ex protagonista di Day Dreamer – Le ali del sogno, presenziando all’evento DopoCinema organizzato da Cosmopolitan, si è rivolto ai giornalisti tornando a parlare dell’episodio poco edificante avvenuto al Lido: “Devo chiedervi una cosa: dovete voler bene a Francesca. Io sono stufo del fatto che il pubblico femminile che mi segue, attacca e aggredisce ogni donna che mi è vicino. Mi raccomando. Francesca è un’attrice top e una bravissima persona. Amatela”.

Non è di certo la prima volta che le fan più “accanite” dell’attore turco si lasciano andare ad atteggiamenti piuttosto aggressivi nei confronti delle donne che gli orbitano intorno, o che in molti casi invadono la sua sfera privata. Lo scorso maggio Can Yaman è stato addirittura costretto a lasciare la casa di Roma in cui viveva stabilmente da circa un anno a causa dello stalkeraggio a cui era continuamente sottoposto. In quell’occasione l’attore turco si rese protagonista di un duro sfogo sui social, nel quale sottolineò come alcune persone avessero “superato ogni limite”.