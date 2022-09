A cura di Gilda Riga

E’ stata una tre giorni trionfale quella che ha visto protagonista Can Yaman alla 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia.

Il divo turco è sbarcato al Lido in compagnia di Francesca Chillemi, sua partner in Viola come il mare, attesissima fiction prodotta da Lux vide in collaborazione con Fiction Mediaset, che andrà in onda in prima serata su Canale 5 il prossimo 30 settembre.

I due attori, tra i protagonisti indiscussi dell’esclusivo evento in laguna, hanno sfilato sul red carpet concedendosi ai flash dei fotografi. L’accoglienza dei fan è stata incredibile: tantissimo affetto mostrato nei confronti di Can e Francesca, che con la consueta disponibilità si sono prestati a fare autografi e a scattare selfie.

Can Yaman torna a Budapest

Ma ora per Can Yaman è arrivato il momento di tornare al lavoro. E’ stato lui stesso ad annunciarlo attraverso un post su Instagram: “Arrivederci Venezia. Vado a Budapest per proseguire i miei addestramenti per il mio nuovo progetto. Ci saranno altre occasioni per rivederci”.

Ma di quale progetto si tratta? Come anticipato dal nostro sito già in altre occasioni, l’attore turco ha raggiunto la capitale magiara alcune settimane fa per prepararsi in vista dell’imminenti inizio delle riprese de El Turco, nuova serie tv in esclusiva Disney Plus Turchia in cui sarà protagonista insieme all’attrice italiana Greta Ferro. Ed ora, dopo l’esperienza alla Mostra del Cinema di Venezia, farà ritorno in Ungheria per allenarsi nell’utilizzo di spada e sciabola, e per affinare le sue abilità equestri.

Le riprese della nuova serie tv dovrebbero iniziare tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, e dovrebbero svolgersi tra Italia e Croazia, anche se al momento non è arrivata ancora alcuna conferma da parte di Ay Yapim, la società che produrrà il nuovo progetto con protagonista Can Yaman.