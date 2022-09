A cura di Gilda Riga

Can Yaman e Francesca Chillemi star indiscusse alla 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. I due attori sono sbarcati in laguna per presentare l’attesissima fiction Viola come il mare, prodotta da Lux Vide in collaborazione con Fiction Mediaset, che andrà in onda in prima serata su Canale 5 a partire dal prossimo 30 settembre,

L’attore turco e l’ex Miss Italia hanno calcato il red carpet l’uno di fianco all’altro, alimentando i gossip su un presunto flirt segreto. In tanti aspettavano il loro arrivo al Lido proprio con l’obiettivo di stuzzicarli sulla questione. Alcuni giorni fa, alla richiesta reiterata di un bacio da parte di fan e paparazzi, la Chillemi ha risposto con un “Ma va…”. Qualcuno ha poi urlato addirittura “Fate l’amore”, con Can Yaman che ha liquidato la questione con una battuta: “Prossimo anno!”.

(video frame Corriere.tv)

Se da un lato il divo turco, dopo la fine della chiacchieratissima relazione con Diletta Leotta, sembra essere a tutti gli effetti single, Francesca Chillemi è legata a Stefano Rosso, dal quale nel 2016 ha avuto la figlia Rania. Il rapporto tra i due, dunque, sembra essere esclusivamente di natura professionale, anche se, nel novembre 2021, il settimanale Chi pubblicò alcuni scatti mentre uscivano insieme dallo stesso appartamento romano. Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini, in quella occasione Can e Francesca avrebbero passato la notte insieme, ma sulla vicenda i due non si sono mai espressi, motivo per il quale il gossip continua a restare in piedi.

Can Yaman e Francesca Chillemi: look total black sul red carpet

Ma torniamo alla stretta attualità. I due protagonisti di Viola come il mare hanno sfilato insieme sul tappeto rosso, e hanno dimostrato di non avere nulla da invidiare alle star internazionali in quanto a stile ed eleganza. Entrambi hanno scelto il total black: Can Yaman indossava un abito su misura realizzato da Dolce&Gabbana, con tanto di papillon e scarpe di vernice. Francesca Chillemi, invece, ha puntato su un completo tempestato di paillettes nere firmato Michael Kors. Al loro arrivo, le due star sono state addirittura scortate dalla Guardia di Finanza a causa dell’eccessivo clamore dei fan presenti.

Inoltre, i due hanno rilasciato anche una breve intervista a Corriete.tv. “Facevo l’avvocato, ma ora sono più felice” ha detto Can. “Se lavorando insieme abbiamo scoperto qualcosa in cui ci assomigliamo? La follia. Siamo due persone molto istintive e questa cosa a volte cozza e a volte crea una bellissima energia”, ha dichiarato la Chillemi.