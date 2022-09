A cura di Gilda Riga

Can Yaman è sbarcato a Venezia. Il divo turco ha raggiunto la laguna in compagnia di Francesca Chillemi per presentare, alla 79esima edizione della Mostra del Cinema, la nuova fiction Viola come il mare, che andrà in onda in prima serata su Canale 5 a partire dal prossimo 30 settembre.

La popolarità dell’attore è in continua ascesa. Ogni suo spostamento viene costantemente monitorato attraverso i social media dal suo nutritissimo esercito di fan, che lo venerà quasi come si trattasse di una divinità. Basti pensare che durante il suo soggiorno a Budapest, dove si è recato per prepararsi all’inizio delle riprese della nuova serie El Turco, veniva costantemente inseguito da migliaia di ammiratrici, che piantonavano h24 l’esterno dell’hotel in cui alloggiava con l’obiettivo di farsi fare un autografo o scattare un selfie. Ad un certo punto, sono finanche dovute intervenire le forze dell’ordine per ripristinare il regolare traffico veicolare, andato in tilt per la presenza massiccia delle fan dell’attore turco.

Can Yaman esaudisce il desiderio di una fan

Tra le tantissime ammiratrici di Can Yaman sparse in ogni angolo del pianeta, c’è anche la mamma di un famoso attore italiano. Si tratta della signora Susy, madre di Salvatore Esposito, noto per aver interpretato il personaggio del boss di Secondigliano Gennaro Savastano nella serie tv Gomorra. I due attori si sono incontrati proprio durante un evento legato alla Mostra del Cinema di Venezia, ed Esposito non si è fatto sfuggire l’occasione per fare recapitare alla mamma i saluti del suo beniamino. “Ciao Susy” dice Can rivolgendosi alla madre di Salvatore. “Ha guardato tutte le tue serie, pure quelle turche sottotitolate, è una tua grande fan. Mandale un bacio grande grande!” esclama Esposito. Yaman, disponibile come sempre, ha assecondato la richiesta del collega, dicendo che spera di incontrare presto mamma Susy.