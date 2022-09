A cura di Gilda Riga

C’è solo lavoro, lavoro e ancora lavoro in questo frangente della vita di Can Yaman? Apparentemente sembrerebbe proprio di sì.

La star turca è senza tema di smentita uno dei personaggi più in vista del momento, non solo in Italia, ma anche all’estero. La sua recente visita in Ungheria ha scatenato il suo enorme esercito di fan, che ne seguiva ogni spostamento, e stazionava di continuo all’esterno dell’albergo in cui alloggiava con la speranza di strappargli un autografo o di scattare un selfie. Can ha trascorso alcuni giorni a Budapest per prepararsi all’imminente inizio delle riprese di El Turco, la serie in esclusiva Disney Plus Turchia in cui vestirà i panni del soldato dell’esercito ottomano Balaban Agha.

Ma non solo. Il prossimo 30 settembre farà il suo debutto insieme a Francesca Chillemi nell’attesissima fiction Viola come il mare, prodotta da Lux Vide in collaborazione con Fiction Mediaset, che andrà in onda in prima serata su Canale 5. Yaman interpreta l’ispettore capo della Polizia italo-turco Francesco Demir, che con l’aiuto delle doti della giornalista siciliana Viola Vitale risolverà i casi più controversi e spinosi che caratterizzeranno la nuova serie. Proprio in vista dell’approdo in tv di Viola come il mare, i due protagonisti saranno ospiti il 6 settembre alla 79esima edizione del Festival del Cinema di Venezia.

Can Yaman è single? Tutta la verità

Detto degli impegni lavorativi, le tantissime fan si chiedono se Can Yaman è veramente single come vuole far credere. Della vita sentimentale del divo turco si sa poco o nulla. La sua ultima relazione ufficiale risale ai tempi in cui frequentava Diletta Leotta, poi da allora si sono susseguiti un’infinita serie di voci e pettegolezzi che però erano privi di qualsiasi fondamento. In primis, si è paventato di una possibile relazione segreta con l’ex collega di Day Dreamer – Le ali del sogno, Demet Ozdemir, quest’ultima convolata a nozze il 28 agosto con il cantante Oguzhan Koc. Poi di un possibile flirt con l’attrice Francesca Del Fa, la venere Irene Cipriani de Il Paradiso delle Signore, amatissima fiction di Rai 1. I due sono stati paparazzati insieme lo scorso giugno, durante il Filming Italy Sardegna Festival. Ma tra lei e Can non sembra esserci assolutamente nulla, se non uno scambio di convenevoli avvenuto proprio durante l’evento che si è svolto al Forte Village di Santa Margherita di Pula.

E allora? Nessuna novità succosa sulla vita sentimentale della star turca, che sembra totalmente concentrato sulla sua carriera. Magari, chissà, forse un giorno deciderà di prendersi una pausa dal lavoro per dedicarsi all’amore.