A cura di Gilda Riga

Il debutto di Can Yaman e Francesca Chillemi con Viola come il mare è fissato per venerdì 30 settembre in prima serata su Canale 5. L’attesissima fiction, prodotta da Lux Vide in collaborazione con Fiction Mediaset, si ispira al romanzo di Simona Tanzini dal titolo Conosci l’estate.

L’attore turco e l’ex Miss Italia interpretano rispettivamente l’ispettore capo della Polizia, Francesco Demir, e la giornalista di una testala locale online, Viola Vitale, tornata a Palermo per ritrovare il padre dopo aver vissuto per diversi anni a Parigi. Viola possiede una caratteristica molto particolare, la sinestesia cromatica, una condizione neurologica che porta a sperimentare fenomeni percettivi, uditivi o visivi. Nello specifico, il personaggio della fiction “vede” le emozioni degli altri attraverso una sorta di aura con determinati colori associati alla rabbia e alla paura. E quando riceve questi imput visivi, è un po’ come se quelle emozioni le provasse anche lei. Grazie a questa sua “dote” riesce ad aiutare l’ispettore Demir nella risoluzione dei casi.

Can Yaman e Francesca Chillemi saranno ospiti d’eccezione martedì 6 settembre alla 79esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, proprio con l’obiettivo di promuovere la nuova fiction.

Day Dreamer e Mr. Wrong: ecco come vedere le due serie tv

Manca, dunque, meno di un mese al debutto in tv di Viola come il mare. Ma se per i fan del divo turco l’attesa diventa insostenibile, hanno la possibilità di saziare la loro “fame” in un altro modo. Sono infatti disponibili gratis su Mediaset Infinity tutte le stagioni delle due serie tv che hanno fatto innamorare di Yaman il pubblico italiano: Day Dreamer – Le ali del sogno e Mr. Wrong. Nella prima, la star turca ha fatto sognare i fan per la love story con la protagonista femminile, Demet Özdemir, quest’ultima convolata a nozze lo scorso 28 agosto con il cantante Oğuzhan Koç. Circostanza, questa, che ha gettato nella disperazione chi sperava che Can e Demet potessero formare una coppia anche lontana dal set. La seconda, invece, oltre all’attore turco, ha visto protagonista anche Özge Gürel, altro personaggio molto amato nel nostro Paese. Un amore ricambiato, visto che la bellissima Ezgi di Mr. Wrong ha rinnovato le sue promesse nuziali con il marito Serkan Cayoglu proprio a Verona.