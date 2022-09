A cura di Gilda Riga

Can Yaman e Francesca Chillemi protagonisti della 79esima Mostra del Cinema di Venezia. Il divo turco e l’ex Miss Italia non hanno affatto sfigurato difronte alle tante celebrità di calibro internazionale che hanno raggiunto il Lido, tutt’altro.

I protagonisti di Viola come il mare, attesissima fiction prodotta da Lux Vide in collaborazione con Fiction Mediaset, che andrà in onda in prima serata su Canale 5 il prossimo 30 settembre, sono stati letteralmente presi d’assalto da giornalisti, fotografi e fan, che seguivano ogni loro movimento.

La popolarità dell’attore turco ha probabilmente raggiunto vette che neanche lui si sarebbe mai aspettato. Sbarcato sugli schermi televisivi italiani da semi-sconosciuto con le soap turche Mr. Wrong e Day Dreamer - Le ali del sogno, nelle quali ha recitato con Ozge Gurel e Demet Ozdemir, è balzato agli onori della cronaca rosa per la chiacchieratissima relazione con il volto di punta di Dazn, Diletta Leotta.

Poi è arrivata la grande opportunità di recitare per la prima volta da protagonista in una fiction di produzione italiana, al fianco di una delle attrici più amate del piccolo schermo, Francesca Chillemi. In seguito ha prestato il volto per noti brand di moda e per prestigiosi marchi di case automobilistiche: da lì la sua fama si è accresciuta fino a diventare globale.

Ora i fan non vedono l’ora di vedere Can Yaman nei panni dell’ispettore capo della Polizia, Francesco Demir, e la Chillemi in quelli della giornalista di SiciliaWebNews, Viola Vitale. Dovranno attendere ancora un po’, la data di debutto è fissata per il 30 settembre.

Francesca Chillemi, parole al miele per Can Yaman

Nel frattempo, i due attori protagonisti di Viola come il mare, durante la permanenza a Venezia, si sono concessi ai flash dei fotografi e agli obiettivi delle telecamere. A Tal riguardo, il TG5 ha realizzato un servizio sulla nuova fiction intervistando proprio Can Yaman e Francesca Chillemi. L’attore turco ha chiesto alla partner com’è stato lavorare con lui: “E’ stato un onore” ha risposto l’ex Miss Italia. Poi ha ripreso la parola Yaman: “Siccome è stata la mia prima serie in Italia e in italiano, si è trattato di una vera e propria sfida. Quindi, era molto importante il ruolo della co-protagonista femminile”.

Poi Can parla dell’incredibile affetto che gli mostrano sempre i suoi tantissimi fan: “Gli voglio molto bene, e cerco di fare tutto il possibile per ricambiare il loro affetto”.