“A presto, Bel Paese!”. Inizia così il lungo post condiviso da Can Yaman sul suo account Instagram. Per l’attore turco è arrivato il momento di lasciare l’Italia, nazione in cui si era stabilito per circa un anno per via degli impegni sul set di Viola come il mare. La fiction, prodotta da Lux Vide in collaborazione con Fiction Mediaset, con protagonista anche Francesca Chillemi, debutterà in prima serata su Canale 5 venerdì 30 settembre.

Dunque, dopo aver partecipato la scorsa settimana alla Mostra del Cinema di Venezia, l’ex protagonista di Day Dreamer – Le ali del sogno lascia l’Italia per dedicarsi a tempo pieno ad un nuovo progetto, la serie tv in esclusiva Disney Plus, El Turco.

Il lungo post su Instagram di Can Yaman

“Nei prossimi sei mesi sarò impegnato a Budapest per le riprese di una serie molto particolare per tanti aspetti. E’ un’emozione grande, sarà un’esperienza dura ed estenuante, non sarà un ruolo semplice. Una volta terminata, sono certo che per me sarà una grande soddisfazione. Anche se sono un po’ spaventato, sono felice e non vedo l’ora di affrontare nuove sfide: come recitare per la prima volta in inglese dopo averlo fatto in italiano. Mi aspetta un periodo intenso durante il quale dovrò essere disciplinato e concentrato, e lo sarò. Ma non rimarrò per sei mesi lontano dall’Italia, tornerò per i progetti importanti che ho già intrapreso e a cui tengo molto, e ovviamente per seguire la grande squadra di ‘Mania’, che lavora con grande impegno e senza sosta”.

Poi, Can Yaman fa un appello ai suoi fan: “Avrò bisogno della vostra vicinanza: per me finisce un’era, ma ne inizia un’altra. Però, prima di andarmene vi regalo Viola come il mare, e so che potrò contare sulla vostra attenzione e spero possa piacervi così come è piaciuto a me. Io devo fare un altro passo importante per realizzare il mio sogno: essere cittadino del mondo”.

Nel frattempo, sabato alle 16,30 su Canale 5, il divo turco darà l'arrivederci ai suoi fan italiani: sarà infatti ospite di Silvia Toffanin a Verissimo.