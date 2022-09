Diletta Leotta esce definitivamente allo scoperto con Giacomo Cavalli. E lo fa in occasione del matrimonio del fratello Mirko Manola (nato da primo matrimonio di mamma Ofelia), chirurgo plastico è convolato a nozze con la dottoressa Irene Simeone.

La conduttrice di Dazn è stata la testimone dello sposo, e per l’occasione ha sfoggiato uno sgargiante tailleur fucsia, composto da giacca oversize, pantaloni ampi e camicetta trasparente. Diletta si è presentata alla cerimonia accompagnata dal suo nuovo fidanzato Giacomo Cavalli, che ha postato su Instagram un selfie insieme alla Leotta. Anche Deianira Marzano, influencer ed esperta di gossip, ha condiviso sui social uno scatto della nuova coppia.

Dunque, dopo la fine delle relazioni con Daniele Scardina e Can Yaman, Diletta Leotta ne ha intrapresa un’altra con il modello 28enne. Era già da diversi mesi che i due si frequentavano, anche se hanno sempre cercato di tenere un profilo basso. Adesso, con la partecipazione di Cavalli al matrimonio del fratello della Leotta, la nuova coppia è di fatto uscita dall’ombra.

Il matrimonio di Mirko Manola è stato celebrato al Duomo di Taormina. Tra gli invitati diversi volti noti: la schermitrice Rossella Fiamingo; gli ex calciatori della Juventus Andrea Barzagli e Claudio Marchisio, quest’ultimo con la moglie Roberta Sinopoli; Mariano Di Vaio e la sua dolce metà Eleonora Brunacci; l’ex Velina di Striscia la Notizia Elena Barolo; il fashion designer Alessandro Martorana, che ha firmato il look del fratello di Diletta.

Dopo la cerimonia religiosa, gli sposi hanno sfilato per le strade della città per poi raggiungere Villa Guarnaschelli per il ricevimento nuziale.