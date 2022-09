Pamela Prati è pronta a fare il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia. La showgirl, infatti, è una delle nuove concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip, che farà il suo debutto questa sera, lunedì 19 settembre, in prima serata su Canale 5.

Giulio Rufino, migliore amico della Prati, ha condiviso su Instagram un lungo messaggio in suo supporto, prima che la showgirl affronti la reclusione all'interno del bunker di Cinecittà.

Durante gli ultimi anni, Pamela ha dovuto affrontare molti momenti difficili, soprattutto nel post “Caltagirone Gate”, e l’unica persone che le è stata sempre vicino è proprio il suo amico Angelo.

Ecco le sue parole: “Salire sul carro dei vincitori spesso è la strada più facile, io invece ti ho conosciuta quando hanno tentato di spegnere quella luce che ti avvolge quando arrivi in un qualsiasi luogo, e per me non hai mai smesso di brillare, anzi, più ti conoscevo più quella tua luce era forte, calda, colorata. Era la luce che sognavo da bambino, guardandoti ballare, quando ti imitavo davanti a mamma e papà. Adesso con loro ci passi il Natale, perché tu per noi sei Famiglia, e noi per te. Non voglio pensare a quanto rimarrai in quella casa, sappi solo che due giorni o sei mesi, per me non cambierà niente. lo sarò sempre fuori ad aspettarti (in monopattino) per riprendere le nostre passeggiate a Villa Borghese e i nostri balletti improvvisi per strada. Non mi servirà leggere i commenti o sentire l'idea che gli altri si faranno di te, perché io ti conosco e mi basta quello. Divertiti Amica Mia, io sono qui. Il tuo Angelo”.