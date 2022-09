Oggi, martedì 20 settembre, andrà in onda la prima puntata di Uomini e Donne.

Nuovi tronisti e corteggiatori prenderanno parte al dating show più amato dal pubblico televisivo. Nonostante il programma ancora non sia andato in onda, alcuni protagonisti del programma di Maria De Filippi fanno già parlare di sé. E’ il caso di Roberta Di Padua, personaggio centrale del cosiddetto Trono Over.

Secondo la rivelazione di Deianira Marzano, la Di Padua sarebbe stata beccata in dolce compagnia di un cavaliere del Trono Over, vale a dire l’imprenditore Alessandro Vicinanza. Pare che i due, nelle prime registrazioni di Uomini e Donne, siano usciti insieme, anche se l’esterna pare non sia andata affatto bene. A sorpresa, poi, sembra sia scattata la scintilla: Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza si stanno frequentando, tanto da essere stati visti mano nella mano in giro per Roma. Una sorpresa per quanto riguarda i protagonisti del Trono Over, e soprattutto per Ida Platano.

Litigio tra Ida Platano e Roberta di Padua: ecco il motivo

Ricordiamo che quest’ultima ha avuto una breve relazione con Alessandro Vicinanza, finita però non troppo bene. Stando alle anticipazioni trapelate, pare sia andato in scena un litigio tra Ida e Roberta, magari proprio per la scelta di quest’ultima di frequentare Alessandro.

Non mancheranno i colpi di scena tra dame e cavalieri. Ricordiamo che ci sarà anche un altro ex di Ida Platano, ovvero Riccardo Guarnieri. Sicuramente non mancheranno litigi e intrighi tra Ida e Riccardo, i quali si punzecchiano continuamente. Un amore che non è decollato ma che ancora oggi ha degli strascichi di gelosia.

Capitolo a parte per Gemma Galgani e la sua più acerrima nemica Tina Cipollari. La storica opinionista di Uomini e Donne non mancherà di sferrare colpi e offese spesso pesanti alla più chiacchierata delle dame.