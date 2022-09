Patrizia Rossetti si sta rivelando una delle protagoniste indiscusse della nuova edizione del Grande Fratello Vip, anche se siamo solo alle primissime battute del reality show.

Prima le parole al veleno dirette ai due ex gieffini Alex Belli e Soleil Sorge, protagonisti l’anno scorso del triangolo amoroso con Delia Duran, poi alcune confidenze sulla sua vita privata durante le quali ha spiegato il perché della fine del suo matrimonio con l’ex marito, Rudy Londoni.

"Il mio ex mi ha tradita. Lei lavora a Mediaset"

“Il mio ex mi ha tradita con una donna che lavora in tv, a Mediaset, e la chiamano ‘frigorifero campeggio’. Io per infedeltà ho chiuso un matrimonio di 14 anni. Non giudico assolutamente chi perdona tutto, ma io certe cose non le accetto. Se mi tradisci per me è finita e basta. Mi conosco e sono molto gelosa. Se forzata posso anche provare a pensare di perdonare, ma ci starei male. Se penso al mio uomo con un’altra impazzisco. Non mi devi prendere in giro, capisci? Perché può anche finire l’amore, ma devi avere il coraggio di dirmelo. Anche perché io sono una donna che non accetta la pietà di nessuno. Fino a cinque mesi fa è tornato da me, in ginocchio, tentando di farmi cambiare idea”.

Chi sarà, dunque, la misteriosa donna che ha “rubato” il marito a Patrizia Rossetti? Stando alle parole di Samantha De Grenet, che sembra essere particolarmente informata sulla questione, pare che non si tratti di una persona famosa, e che addirittura lavori come barista a Mediaset e non avrebbe niente a che fare con la televisione.