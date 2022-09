C’era tanta attesa per il ritorno di Adriana Volpe al Grande Fratello Vip. L’ex opinionista della passata edizione è approdata nuovamente nella Casa più spiata d’Italia per fare una sorpresa al suo grande amico Giovanni Ciacci. Le sue parole hanno dato conforto allo stylist, fornendogli la forza necessaria per proseguire la sua avventura nel reality show.

Il confronto tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

Subito dopo l’ingresso nel bunker di Cinecittà, la Volpe ha raggiunto in studio Alfonso Signorini e le opinioniste Sonia Bruganelli ed Orietta Berti. C’era ovviamente attesa per il confronto tra le due ex colleghe: il conduttore ha chiesto sia ad Adriana che a Sonia se avessero sentito l’una la mancanza dell’altra. Mentre la Volpe si è limitata a rispondere con un secco “No”, la moglie di Paolo Bonolis ha ironizzato sulla questione: “Con Orietta mi trovo benissimo. Con Adriana c’era quella sana competizione”.

L’ex opinionista ha poi portato due regalini in studio: una tazzina di caffè per Orietta Berti, e un bavaglino rosa con un coniglietto e la scritta “Sonia” per la Bruganelli. Ma i doni portati ad entrambe non hanno assolutamente convinto il web, e in particolar modo gli utenti di Twitter sono insorti contro Adriana Volpe: “Questi siparietti fanno ridere soltanto alla Volpe”; “Che volgare Adriana. Fossi in Sonia mi arrabbierei molto. Senza parole”.

Alex Belli contro Adriana Volpe: "E' una copiona!"

A dire la sua sulla questione è stato anche Alex Belli, protagonista della passata edizione del GF Vip: “L’idea dei regali in studio era mia! Le copie non saranno mai come gli originali”.