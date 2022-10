La serata di venerdì 30 settembre ha segnato il debutto di due importanti produzioni, targate rispettivamente Rai e Mediaset.

Su Rai Uno è andata in onda la prima puntata di Tale e Quale Show. Il varietà di Carlo Conti, giunto alla sua dodicesima edizione, continua ad avere dalla sua la potenza di una formula che, seppur priva di sostanziali novità, non sembra invecchiare mai. Se il programma è quello che ormai i telespettatori conoscono praticamente alla perfezione, una certa imprevedibilità è riuscita a portarla la presenza in giuria di Cristiano Malgioglio, che sta sempre più legando il suo volto alla Rai.

Su Canale 5, invece, era la sera del debutto di quella che a pieno titolo viene considerata come la fiction di punta di Mediaset, Viola come il mare, il light crime con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi. Prodotta da Lux Vide per Rti, e diretta da Francesco Vicario, la nuova serie tv si ispira al romanzo di Simona Tanzini, Conosci l’estate? L’attesa era davvero tanta, anche perché il divo turco, ex protagonista delle soap Day Dreamer – Le ali del sogno e Mr. Wrong, si approcciava per la prima volta con la recitazione in italiano.

Tale e Quale Show e Viola come il mare: il dato sugli ascolti

Ma com’è andato il debutto di Tale e Quale Show e Viola come il mare? Il programma condotto da Carlo Conti ha fatto registrare 3.385.000 spettatori con uno share del 21,1 per cento, mentre su Canale 5 la prima puntata della fiction è stata vista da 3.403.000 telespettatori, con uno share del 20,41 per cento.