Aria di crisi tra Valentina Ferragni e Luca Vezil? In queste ore, il rumors sulla possibile rottura tra la sorella di Chiara e il suo storico fidanzato sta circolando sul web sempre con maggiore insistenza, e alcuni dettagli social non sono passati inosservati all’occhio attento dei follower della coppia.

Sono stati in molti, infatti, a notare che Valentina e Luca hanno smesso di apparire insieme e di scambiarsi reciproci like sui social, circostanza che ha indotto gli utenti del web ad ipotizzare una presunta crisi.

Valentina Ferragni e Luca Vezil: che succede?

Già alcune settimane fa si era mormorato che i due si fossero detti addio. La coppia non ha trascorso insieme l’estate, ma ciò è accaduto perché Luca Vezil ha accettato un’importante, ed a quanto pare irrinunciabile, offerta di lavoro alle Canarie. I fan più accaniti della coppia stanno inviando messaggi sui social nei quali chiedono spiegazioni ad entrambi, ma per adesso nessuno dei due si è ancora pronunciato sull’argomento.

In realtà, nelle ultime ore l’influencer ed esperta di gossip, Deianira Marzano, ha fatto notare un importante dettaglio che potrebbe allontanare le voci sulla possibile crisi nella relazione tra la più piccola delle sorelle Ferragni e il 31enne genovese. Sia Valentina che Luca hanno postato, seppur separati, un’immagine mentre sono davanti all’ascensore di casa. Ciò che appare certo, anche dalle Ig stories condivise da Vezil, è che lui abbia lasciato la Spagna per fare rientro in Italia.

Valentina Ferragni e Luca stanno insieme da più di nove anni. La coppia è molto amata e seguita sul web, e solo qualche mese fa la sorella di Chiara ha svelato a Verissimo com’è nata la relazione durante una chiacchierata con Silvia Toffanin: “Con Luca è stato un colpo di fulmine. Ci siamo conosciuti in vacanza per caso e dopo 10 minuti ci siamo salutati e non ci siamo più rivisti. Io negli anni l’ho sempre pensato e anche lui, poi mi ha riferito. Dopo circa 4 anni io l’ho ritrovato e gli ho scritto dopo che non ci eravamo più visti né sentiti. Abbiamo riiniziato a parlare fino a che gli ho chiesto di venire a Milano a trovarmi perché studiavo lì. E da lì è sbocciato veramente l’amore”.

Amore che è giunto al capolinea?