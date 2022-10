Mediaset: Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis in crisi? Ecco la verità.

Paolo Bonolis è ancora fermo ai box in attesa che riprenda la sua trasmissione Avanti un altro. Nel frattempo sta guardando sua moglie Sonia, che è impegnata tutte le settimane al Grande Fratello Vip. La scommessa di Alfonso Signorini, che lo scorso anno ha puntato sulla Bruganelli come opinionista, si è rivelata vincente, tanto che è stata riconfermata anche in questa nuova edizione.

Ma cosa pensa Bonolis dell’avventura della moglie al GF Vip? “Lei è molto brava, anche molto lucida. Poi ha una peculiarità che talvolta in casa ha creato problemi ma li ha anche risolti: non si tiene un cecio in bocca! Per quel programma va benissimo. È una donna intelligente e brillante”.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: la verità sul loro rapporto

Come a dire che la Sonia che vediamo in tv è anche quella di tutti i giorni, e non c’è nessuna finzione. I due coniugi stanno anche ristrutturando casa, ma secondo alcune voci che corrono sul web i due vivrebbero separatamente. Notizia assolutamente priva di fondamento. Paolo e Sonia sono uno la spalla dell’altro. Lui era lì per presentare il suo libro, Notte fonda, dove ha parlato soprattutto dei figli. Silvia, Davide e Adele sono nati dal matrimonio con la Bruganelli. Ma ce ne sono anche due grandi e dopo il nipotino che gli ha regalato Martina, ne sta per arrivare un altro da Stefano: “Si chiamerà Sebastian, dovrebbe nascere a giorni. Sono contento, lui è felicissimo. La gioia che provo è più una gioia paterna che da nonno, anche se di fatto sono nonno”.

Dai progetti futuri sembra che tra i due non vi sia nessuna crisi sentimentale. Eppure sul web la voce corre veloce, e sono in molti a ritenere che si respira aria di separazione.