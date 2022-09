Sono passati meno di quattro giorni dalla prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello Vip , e già sono iniziate le prime polemiche.

Questa volta, ad entrare a gamba tesa, è Sonia Bruganelli, alla sua seconda esperienza nel ruolo di opinionista del reality show condotto da Alfonso Signorini. Ma a finire nel mirino della moglie di Paolo Bonolis non è uno dei nuovi inquilini della Casa più spiata d’Italia, bensì una sua compagna di viaggio. Si tratta di Giulia Salemi, che quest’anno si occupa di commentare in studio tutto ciò che accade sui social durante la diretta.

La Bruganelli è stata ospite di Sophie Codegoni a Casa Chi, il talk show trasmesso sulla pagina Instagram del settimanale, ed ha parlato anche del nuovo ruolo affidato all’influencer italo-iraniana. All’opinionista non è affatto piaciuto un intervento che la Salemi ha fatto nel momento in cui Sonia aveva preso per la prima volta la parola durante la puntata dello scorso lunedì.

Sonia Bruganelli, che bordata a Giulia Salemi

“Giulia è molto carina ed ha una voce radiofonica perfetta. La trovo adatta a quel ruolo lì, assolutamente sì. Lunedì sera la guardavo come avrebbe fatto la Gregoraci? No, perché? Quando mi ha interrotta l’avrei voluta vedere cascare lì davanti! La prima volta che parlo, cavolo, e arriva questa!”.

Poi prosegue: “Stavo per andarmene, ma in effetti era troppo presto. Ho pensato ‘No, c’ha l’età di mia figlia! No, assolutamente no. Ma poi quello che dice il web… lei si occupa del web, chi può dirlo? Potrebbe suonarsela e cantarsela da sola, che ne sappiamo?”.

Le dichiarazioni piccate di Sonia Bruganelli sono iniziate a circolare sui social, ed hanno iniziato a scatenare le prime reazioni. A schierarsi in prima linea sono stati i fan dei cosiddetti Prelemi, che hanno preso immediatamente le difese di Giulia, passando poi all’offensiva con commenti al veleno nei confronti dell’opinionista del GF Vip.

Insomma, sono già scintille!