Uomini E Donne: Gianni Sperti “pazzo” di Ida Platano.

Ad Uomini e Donne, Gianni Sperti non ha mai nascosto la simpatia che prova nei confronti di Ida Platano. L’opinionista prende sempre le sue difese andando contro chiunque la attacchi. Gianni ha dimostrato più volte di poter essere una spalla per Ida nel programma, ballando anche con lei al centro studio.

Gianni Sperti, la rivelazione su Ida Platano

Finalmente si è sbilanciato ed ha rivelato ciò che pensa della Platano. In un’intervista sul magazine dedicato al programma di Maria De Filippi, Sperti ha confessato di nutrire un certo interesse nei confronti della dama: “Mi piacerebbe conoscerla meglio”.

“È una donna sensibile, sincera, non posso nascondere l’affetto che provo per lei”. Parole confermate dall’atteggiamento che Gianni ha in puntata nei suoi riguardi. In passato l’ha sempre spinta a rincorrere il suo amore Riccardo Guarnieri, perché vorrebbe che Ida fosse felice.

Sperti si è sempre schierato dalla parte di Ida Platano in qualsiasi discussione che la coinvolgesse. Anche nelle ultime puntate è stato così. Secondo alcune anticipazioni, tra Ida e Roberta Di Padua si è verificata una forte discussione. Quest'ultima, tornata nel programma per la vicenda legata a Davide Donadei e Chiara Rabbi, ha avviato una conoscenza con Alessandro Vicinanza, che poco tempo prima di mostrare il suo interesse per Roberta, piangeva per Ida. Ha preso così inizio una discussione tra le due dame.

Lite in studio tra Ida Platano e Roberta Di Padua

“Ti sei innamorata tre volte in un mese l’anno scorso”. Questo l’attacco di Roberta che ha fatto sì che Ida uscisse dallo studio in lacrime. C’è voluto l’intervento di Maria De Filippi per calmare le acque: “Siete due donne, è un peccato questo scambio di insulti, ce la facciamo ad alzarci tutte e due?”.

Gianni Sperti, anche questa volta, ha difeso Ida Platano scagliandosi contro Roberta Di Padua con la quale ha avuto un brutto battibecco.