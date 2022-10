Uomini e Donne: Raffaella Mennoia in tribunale. Il silenzio della De Filippi.

La famosa autrice di Uomini e Donne annuncia ai suoi followers che presto comincerà un processo che la vede coinvolta in una vicenda giudiziaria.

Tra le figure più in vista del dating show di Canale 5, Raffaella Mennoia è quella che, più degli altri, condivide parte del suo privato col pubblico, non limitandosi al lavoro dietro le quinte. In passato raccontò la necessità di sottoporsi alla tiroidectomia, lanciando un messaggio di sensibilizzazione al pubblico, e nel primo lockdown raccontò, senza filtri, il dolore per la morte del padre e l'impossibilità di organizzare il funerale a causa delle restrizioni.

Anche questa volta Raffaella si mette a nudo, rivelando ai suoi fan che sarà implicata in un processo penale. Ecco quanto scrive la Mennoia sul suo profilo Instagram.

Raffaella Mennoia vittima di cyber bullismo

“Tra qualche giorno dovrò affrontare un processo penale a causa di alcuni fatti avvenuti a miei danni. Dovrò chiedere giustizia ad un tribunale per qualcosa che ancora oggi mi turba, nella difesa del mio lavoro e della mia onestà. Non posso evitare di immedesimarmi in tutte quelle persone che a gran voce la reclamano dovendo rivivere ciò che hanno subito. Subire un processo, è sempre faticoso. Affrontarlo per dover difendere quello per il quale si è lottato faticato e sacrificato moltissimo della propria vita è doveroso; specialmente verso se stessi. Ugualmente lo spero verso chi ha subito a mezzo social diffamazioni haters e cyber bullismo gravi come nel mio caso”.

Da queste parole traspare che Raffaella è stata vittima di cyber bullismo. Denunciati gli episodi, ora sarà costretta a vivere un processo penale. Ovviamente non è stato fatto nessun nome, nessuno conosce l’identità o le identità, nel caso si trattasse di più persone denunciate dalla Mennoia.

Intanto, Maria De Filippi e l’intera redazione di Uomini e Donne scelgono in silenzio rispetto a tale situazione. Tra Raffaella e Maria c’è da sempre un rapporto di amicizia e stima.