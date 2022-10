Rai: Natalia Estrada torna in tv. Amadeus la vuole a Sanremo.

Amadeus è alle prese con la preparazione della nuova edizione del Festival di Sanremo. Molti ospiti sono già stati già annunciati, mentre altri in attesa di conferma.

Natalia Estrada al Festival di Sanremo?

Il direttore artistico ha espresso la volontà di avere con sé una nota showgirl, uscita ormai da diversi anni dai radar del mondo dello spettacolo. Lei è Natalia Estrada. La spagnola, ex moglie di Giorgio Mastrota, giunta in Italia all’apice della popolarità sul finire degli anni ’90, potrebbe sbarcare all’Ariston il prossimo inverno. Stando a quanto raccolto da TvBlog, Amadeus starebbe pensando proprio alla showgirl spagnola per Sanremo 2023. Una risposta definitiva a questa richiesta potrebbe arrivare nei prossimi giorni sul tavolo del direttore artistico.

Chiara Ferragni, gli scatti dall'Ariston mandano in tilt il web

Nel frattempo, come accennato in precedenza, altri nomi che saliranno sul palco dell’Ariston sono stati già ufficializzati. Gianni Morandi, presenza fissa nelle cinque serate, e Chiara Ferragni, che ha iniziato a mandare in fibrillazione i social con un suo scatto proprio dall’Ariston. Per la moglie di Fedez, che co-condurrà la prima e l’ultima serata, si tratta della prima esperienza televisiva.

Per quanto riguarda Natalia Estrada, non è ancora chiaro con quale ruolo salirebbe sul palco dell’Ariston. Se come ospite d’onore o come conduttrice: lo scopriremo solo in un secondo momento.

Ancora non è chiaro se la showgirl spagnola, abbia accettato la proposta di Amadeus per la più importante rassegna musicale italiana. E’ molto probabile che salga sul palco in una delle cinque serate, ma ad oggi sono solo tutte ipotesi che dovranno essere poi confermate nei prossimi mesi.

Amadeus è alle prese con l’organizzazione, la scelta e i testi dei cantanti in gara, e soprattutto degli ospiti internazionali e nazionali che calcheranno il palco dell’Ariston. Le aspettative sull’edizione 2023 del Festival di Sanremo sono altissime.