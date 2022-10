Non ha mai avuto peli sulla lingua Elenoire Ferruzzi. Se su Twitter si è scagliata contro Sonia Bruganelli prima, e Soleil Sorge poi, su Facebook ha detto la sua anche su Barbara D’Urso.

Il video incriminato risale all’ottobre del 2018, ed è stato girato in compagnia dell’imprenditore Matteo Giorgi, che con Elenoire Ferruzzi ha più volte collaborato. Una clip ironica girato in macchina nel tragitto fino all’aeroporto. “Ieri sera a vedere Barbara D’Urso, tu Elenoire lo bevi il caffeuccio? “, chiede Matteo.

Elenoire Ferruzzi su Barbara D'Urso: "Un c*sso mai visto!"

La risposta di Elenoire non si è fatta attendere: “Ma per carità! Dovrebbe bere un caffè all’arsenico. Una falsità! Bella? Un cesso mai visto. Una brutta donna. Donna orrenda. Non la reggo quella persona. Io la domenica non guardo nulla, la televisione è spenta perché odio guardare sia l’una che l’altra. Ma se proprio devo guardare, guardo la Venier, è un altro mood. Non mi ha mai invitata nei suoi programmi, però intanto mi imita tutti i video! Avevo detto ‘mi raccomando non diciamo nulla’ e invece è già partito il circo, molto bene”. Un attacco diretto e una critica feroce dettata dall’astio dei confronti della conduttrice di Pomeriggio 5?

A distanza di anni dal famoso video, Elenoire Ferruzzi è tornata sull’argomento parlandone nella Casa più spiata d’Italia. “Se penso davvero tutto quello che ho scritto? Fa parte del mio personaggio nulla di che. Cioè, ho scritto io quelle cose e non me le rimangio, ma fa parte anche del mio personaggio. Fa parte di tutta questa cosa mia, però effettivamente potrebbe essere offensivo dire una roba del genere. Erano cose vecchie scritte due anni fa. Adesso poi tirano fuori anche i reperti archeologici. No, non la odio, l’ho detto perché fa parte di questa cosa, ma ripeto che è vecchia”.

Dunque non è un odio nei confronti di Barbara D’Urso, non è un attacco diretto alla sua persona (anche se onestamente sembra tale). Ma è solo il modo di fare di Elenoire.