Si fanno sempre più insistenti le voci sulla possibile fine della relazione tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani.

Alcuni giorni fa, rispondendo ad alcune domande dei follower, che su Instagram chiedevano all’ex ballerino di Amici se la storia d’amore con il suo compagno fosse finita o meno, quest'ultimo ha preferito glissare. “Chi mi conosce e mi segue sa che non mi piace parlare della mia vita privata e sono molto schietto, non ne parlerò”. Stanzani ha liquidato in fretta la questione, ma di fatto dalle sue parole si evince che c’è qualcosa che non va. Altrimenti, perché non ha semplicemente risposto con un “va tutto bene”?

Del resto, i fan della coppia non hanno potuto fare a meno di notare una circostanza in particolare: l’ultimo post in cui i due Tommaso appaiono insieme sui social risale allo scorso giugno. Potrebbe darsi che il motivo sia dovuto ai rispettivi impegni professionali, ma secondo molti la ragione sarebbe la fine della loro storia d’amore.

Tommaso Zorzi, durante un’intervista a Fanpage, nella quale ha parlato soprattutto della sua carriera da conduttore, ha evitato di rispondere ad una domanda proprio sulla sua relazione con il ballerino. “Vorrei che si parlasse di lavoro e non della vita privata, che deve rimanere privata. Altrimenti diventa una relazione a tre con il pubblico, al quale devi sempre rendere conto”. Zorzi un po’ di ragione ce l’ha, ma è altrettanto vero che se condividi buona parte della tua quotidianità sui social, compresa una relazione amorosa, è inevitabile che i tuoi follower si interessino alla tua sfera privata.

Zorzi-Stanzani: relazione al capolinea?

Intanto, nelle ultime ore, The Pipol Gossip ha confermato le voci sulla rottura tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani. Entrambi avrebbero scelto il silenzio (come si evince dalle dichiarazioni dui due) dopo una separazione avvenuta in maniera piuttosto brusca, anche se sono comunque rimasti in buoni rapporti.