Maria De Filippi mette Alessandro alle strette per portarlo a confessare cosa prova davvero nei confronti di Ida e Roberta. Più di uno, infatti, in studio è convinto che il giovane cavaliere non abbia smesso di pensare alla parrucchiera di Brescia, ex di Riccardo Guarnieri.

Le anticipazioni annunciano che Maria smaschera sia Alessandro che Ida. Quando inizia la puntata, Maria fa notare l’assenza di Ida e Riccardo, chiedendo a Roberta e Alessandro cosa ne pensano. Già in questo modo, la padrona di casa mette alla prova Alessandro.

Si accendono vari battibecchi tra Alessandro e Gianni Sperti, che già avevano discusso nelle puntate precedenti.

Si torna a parlare dei dubbi che Roberta nutre sul cavaliere

La Di Padua pensa che Alessandro sia ancora interessato a Ida. E anche Maria De Filippi ne è convinta. Infatti, la conduttrice prova in tutti i modi per portare Alessandro a confessare ciò che prova davvero, mettendolo più volte con le spalle al muro. Anche Armando Incarnato, con le due domande, cerca di farlo confessare.

La De Filippi resta, intanto, perplessa su una discussione tra Ida e Roberta sul rapporto intimo che Alessandro ha avuto con entrambe.

Di fronte al fastidio che la Di Padua dice di provare nel sentire sempre il nome di Ida uscire dalla bocca dei cavalieri con cui esce, la parrucchiera sbotta: “Non vuoi venire con l’ombra di Ida? Non uscire con i miei ex, così non senti il nome Ida, se ti dà così fastidio”.

Ma Roberta non resta in silenzio: “Ti voglio dire che sono i tuoi ex che ci sono avvicinati a me! Che devo fare se ci piacciono gli stessi uomini?”.

Tina e Gianni Sperti difendono comunque Ida. Secondo i due opinionisti Roberta racimola sempre gli scarti di Ida e questo è un dato di fatto.

Alessandro intanto è ancora innamorato di Ida.