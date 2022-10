Adesso non ci sono più dubbi. La relazione tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani è giunta al capolinea.

Il condizionale non è più d’obbligo, anche se i diretti interessati non hanno confermato nulla lasciando calare il silenzio. Ma un video girato in discoteca e divenuto virale sui social non lascia spazio ad ulteriori ipotesi.

Sono ormai diverse settimane che si parla di una profondissima crisi tra l’ex vincitore del Grande Fratello Vip e l’ex ballerino di Amici, che facevano coppia da circa un anno: nessuna foto insieme dallo scorso giugno e bocche cucite sulla questione, nonostante i fan si interrogassero sull’effettiva rottura. Perché “la vita privata deve rimanere tale” hanno commentato Zorzi e Stanzani.

Un breve filmato, però, pare confermare la fine della storia d’amore. Tommaso Zorzi è stato ripreso in una discoteca di Milano mentre bacia un altro ragazzo, che evidentemente non è Tommaso Stanzani. I follower più attenti non hanno potuto fare a meno di notare che sono scomparse le foto che le ritraevano insieme dai rispettivi profili social.

Zorzi sui social: "Questo weekend? Sono rimasto a casa..."

Nel frattempo, Zorzi, nella mattinata di oggi, lunedì 24 ottobre, ha fatto capolino su Instagram con una story: "Buongiorno. Com'è andata questo weekend? Io nulla, sono rimasto a casa. Niente". Dall'espressione e dal tono usato dall'ex gieffino appare chiara la sua ironia, e chissà, magari si è trattato proprio di un messaggio diretto a Stanzani.

I due Tommaso si sono conosciuti nel maggio 2021 grazie a Maria De Filippi. “L’ho visto per la prima volta nell’ufficio di Maria, che mi ha detto che questo Tommaso poteva essere giusto per me” ha raccontato il conduttore. “Quando è uscito gli ho scritto, ci siamo visti e il resto è storia”.