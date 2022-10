Venti di burrasca a Uomini e Donne. Ida Platano e Roberta Di Padua si sono rese protagoniste di un accesissimo confronto in studio.

L’ex fidanzata di Riccardo Guarnieri, in seguito alla dichiarazione d’amore di Alessandro Vicinanza, ha deciso di concedersi una seconda possibilità accettando un invito a cena dell’imprenditore campano. Circostanza che ha mandato su tutte le furie l'acerrima “nemica” di Ida, con le due protagoniste del trono over che hanno avuto un duro confronto.

“E’ un attore nato. La sera prima mi hai preso le mani e mi hai detto ‘Adesso mettiamo la nostra canzone’. E hai messo Miraggio. E tu sai che importanza dò a questo brano’” ha detto la Di Padua parlando di Vicinanza.

“Stai così male dopo 3-4 uscite. Forse è successo altro che ti porta ad essere così? Io credo a quello che mi ha detto – dice Ida Platano -. Fuori da qui mi chiami ammosciapalle, e io te le fracasso fino alla fine del tuo percorso. Ma lo senti che non ti chiamano manco per nome? Io parlo di lei? Io manco ti penso. Sei tu che mi nomini da una vita. Ricordati che sei uscita con tutti i miei ex. Ti manca solo mio marito, che manco gli piaci, poi li hai fatti tutti. Lei vuole arrivare a mettermi di fronte Alessandro in negativo. Devo valutarlo io, non ho bisogno dei suoi consigli”.

La discussione rischia di generare, e Maria De Filippi nel tentativo di placare gli animi prova a cambiare argomento, ma con scarsi risultati. Roberta Di Padua rincara ulteriormente la dose. “Ma chi te se in*ula, Ida Platano. Ma sto a pensà a te. Scendi. Non esisti solo tu. Santa Ida Platano dì la verità che non sei su Instagram… Non mi puoi giudicare come mamma, non ti permettere. Ce l’hai d’oro che tornano tutti da te?! Tutta spavalda, te la senti sempre così calda. Beata te…”. Ma arriva la replica di Ida Platano: “Io non ce l’ho d’oro. Ce l’ho come tutte le donne. E’ bruttissimo sentire questa cosa. Vuoi arrivare a questi livelli da donna a donna?! Che mi sta antipatica a pelle glielo dico in faccia”.