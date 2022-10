Uomini e Donne: un nuovo addio. Riccardo Guarnieri lascia lo show.

Nuove anticipazioni su Uomini E Donne. In studio si continuerà a parlare della frequentazione tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza: la coppia deciderà di non interrompere la conoscenza, che questa volta potrebbe concludersi con un lieto fine.

Ida Platano, scenata di gelosia nei confronti di Riccardo Guarnieri

Dopo un primo abbandono del programma da parte di Ida, la dama di Brescia ritornerà, e non solo continuerà la conoscenza con Alessandro ma addirittura avrà una scenata di gelosia nei confronti del suo ex Riccardo Guarnieri.

Ma non è tutto. Riccardo infatti uscirà con Roberta Di Padua. Tra loro scatterà anche un bacio passionale che non lascierà indifferente la bresciana. La quarantenne sarà visibilmente infastidita dal ritorno di fiamma, e si arriverà a un acceso diverbio in studio. Si sfiorerà la rissa nella puntata del talk dei sentimenti di Mediaset, e Maria De Filippi sarà costretta nuovamente ad intervenire.

Le anticipazioni svelano che sarà l’intervento della conduttrice a placare gli animi in studio. A quanto pare, però, ci sarà un altro colpo di scena. Roberta Di Padua racconterà che con il cavaliere di Taranto non ci sarà un prosieguo della conoscenza, e che quel bacio è stato dettato soltanto dalla passione del momento.

Riccardo Guarnieri lascia Uomini e Donne?

In studio ci sarà una pioggia di critiche per i due protagonisti. Il cavaliere, dopo la lite con l’ex, sembrerà piuttosto provato e scoppierà a piangere diverse volte in puntata. Segno che pensa ancora a Ida Platano. La sofferenza di Riccardo Guarnieri in puntata sarà evidente. Il cavaliere però non si sbilancerà e, nonostante le domande di Maria De Filippi, non svelerà i suoi sentimenti per la Platano.

Intanto, le anticipazioni del programma di Canale 5 svelano che presto ci sarà un altro colpo di scena che interesserà Riccardo: sembra infatti che il bel tarantino lascerà il programma.