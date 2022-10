Antonino Spinalbese è lo "scapolo d’oro" della settima edizione del Grande Fratello Vip. La prima a finire nella rete dell’ex di Belen Rodriguez è stata Ginevra Lamborghini, la quale, però, non ha potuto approfondire la conoscenza con il coinquilino a causa della squalifica causata dal Bellavia-gate. Anche Antonella Fiordelisi, che sta vivendo all’interno della Casa una relazione con Edoardo Donnamaria (anche se tra i due si respira aria di crisi) ha espresso a più riprese il suo gradimento per l’ex hair stylist.

Spinalbese-De Donà: scintille sotto le lenzuola

E adesso sembra essere arrivato il turno di Sofia Giaele De Donà, che però è sposata con Bredford Beck, imprenditore statunitense milionario. La modella e Antonino Spinalbese sono passati allo step successivo della loro conoscenza: la scorsa notte, infatti, tra una battuta e una provocazione, i due sono finiti sotto le coperte.

Movimenti e rumori “strani” che non hanno lasciato molto spazio all’immaginazione dei telespettatori che seguono il reality show condotto da Alfonso Signorini, che sui social hanno commentato l’accaduto.

Come l’avrà presa Ginevra Lamborghini, che non ha mai nascosto il suo interesse per Spinalbese? Ma soprattutto, cosa penserà dell’accaduto il marito di Sofia Giaele De Donà?