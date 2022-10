Dopo aver conquistato Ginevra Lamborghini prima, e Sofia Giaele De Donà poi, Antonino Spinalbese cala il tris. La terza “vittima” dell’ex di Belen Rodriguez è Antonella Fiordelisi, che però nella Casa più spiata d’Italia sta vivendo una relazione con Edoardo Donnamaria.

Antonella Fiordelisi interessata ad Antonino Spinalbese: la reazione di Edoardo

Alcuni giorni fa, l’influencer campana ha rivelato a Charlie Gnocchi di avere un interesse per Spinalbese. Interpellato sulla questione da Alfonso Signorini nel corso della diretta di giovedì sera, Edoardo ha commentato: “Casualmente ne abbiamo parlato un’ora fa. Io non sono nato ieri, ho imparato un po’ a conoscerla. Ha un lato che a me non piace ed è quello che abbiamo visto nel video. L’ho detto anche a lei, io su di lei ma su chiunque ho dei dubbi dal primo giorno. Così come ho dei dubbi sempre con chiunque sto. Non ho detto che non mi fido, ho detto che ha degli atteggiamenti che non mi convincono. Se c’è qualcosa che succede tra Antonella e qualcun altro, mi interessa come si comporta lei. Antonino non mi deve nulla. Se Antonella è davvero interessata a me, deve dimostrarlo”.

A difesa di Donnamaria è intervenuta Sonia Bruganelli: “Lei ha le sue tattiche, ma Edoardo l’ha studiata e capita perfettamente. Io credo all’interesse di Edoardo per lei ma sto dicendo che semmai questo rapporto venisse meno non cambia nulla”.

Antonella su Donnamaria: "Mi ha rovinato la vita"

Antonella, particolarmente attenta alla sua reputazione, non l’ha presa benissimo ed ha attaccato a sua volta Edoardo. Infatti, al termine della puntata, si è diretta in stanza con Carolina Marconi che ha provato a farla ragionare: “Prova a metterti per un attimo nei panni di Edo, che avresti fatto dopo quello che ha visto?”. Ma la Fiordelisi non vuole sentire ragioni: “Io lo odio, mi ha rovinato la vita. Voglio stare da sola”.

E’ bene specificare che già alcuni giorni fa, Antonella aveva espresso dubbi sull’orientamento sessuale di Donnamaria in seguito ad alcuni atteggiamenti di quest’ultimo nei confronti di Alberto De Pisis. “Se è bisex va bene, non c’è nulla di male. Ma deve dirmelo” aveva tuonato l’influencer.