Federica Panicucci annuncia il ritorno di Marco Bellavia al GF Vip.

Marco Bellavia torna al Grande Fratello Vip? Dopo le voci circolate nelle ultime settimane, tra smentite e conferme, ora è arrivata un’anticipazione che ha letteralmente sconvolto i fan.

L’ex conduttore di Bim Bum Bam aveva abbandonato la Casa per questioni legate alla sua salute mentale, aggravata anche dall’atteggiamento da “bulli” e menefreghista dei suoi ex coinquilini.

Il Bellavia-gate è diventato un vero e proprio caso. La mancanza di sensibilità dei vipponi, l’incapacità degli autori di capire prima degli altri il problema, la punizione data a Giovanni Giacci, eliminato dal televoto flash dal pubblico, e la squalifica di Ginevra Lamborghini, hanno segnato irrimediabilmente e in maniera indelebile questa edizione del Grande Fratello Vip.

Il caso Marco Bellavia, però, non si è fermato agli eventi della Casa, e continua a infuocare i protagonisti del web e non solo. Molti vorrebbero che tornasse, mentre altri gli consigliano di stare lontano dai concorrenti, dalla produzione e da Alfonso Signorini, e addirittura di non partecipare nemmeno come ospite delle puntate serali.

Marco Bellavia, l'annuncio di Federica Panicucci

Nel corso dell’ultima puntata di Mattino 5, la conduttrice del programma mattutino di Canale 5, Federica Panicucci, ha dato ai telespettatori una notizia bomba. Si tratta di un grosso spoiler sulla puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 31 ottobre. Federica ha dichiarato di essere a conoscenza del fatto che Marco Bellavia farà ritorno al reality show di Alfonso Signorini. “Vi dò un’anticipazione, uno spoiler come si usa dire… Marco Bellavia sarà presente in studio questa sera, quindi poi Alfonso Signorini ci farà capire meglio cosa accadrà” ha spiegato la Panicucci.

Farà una sorpresa o sarà di nuovo concorrente? Tutto può accadere, visto che il Grande Fratello Vip di quest’anno durerà ancora per molti mesi.