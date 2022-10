Elenoire Ferruzzi ha concluso la sua esperienza al Grande Fratello Vip. Ma all’uscita dalla Casa più spiata d’Italia è finita al centro degli attacchi sferrati dagli haters, che la stanno letteralmente bersagliando.

Elenoire Ferruzzi, lo sfogo sui social

L’ex gieffina, esausta della situazione, ha denunciato quanto le sta accadendo attraverso un post sui social. “Dalla mia uscita dalla casa del GF Vip, sono iniziate minacce di morte, insulti e intimidazioni, rivolte anche nei confronti della mia famiglia e soprattutto di mia madre, che è finita in ospedale grazie a voi, che siete lo specchio di un’Italia che condanna il bullismo ma poi fa peggio. Quindi, quale sarebbe la differenza?”.

Elenoire Ferruzzi nel mirino degli haters

Gli errori commessi tra le mura del bunker di Cinecittà, che l’hanno condotta sino all’eliminazione, le stanno procurando un bel po’ di problemi. Durissimi i commenti che si leggono sui social nei confronti della Ferruzzi: “Mi spiace per la madre, ma il male che si fa torna indietro con gli interessi”; “Sapessi le tue volgarità quando volte ci hanno costretto ad andare in bagno per vomitare la cena”; “Facesse un esame di coscienza, visto che è ancora convinta di non aver sbagliato e di essere nel giusto”; “Le minacce e le intimidazioni sono da condannare sempre. Purtroppo lei doveva essere espulsa, e non mandata al televoto”.