Diletta Leotta ha una nuova fiamma. Dopo Daniele Scardina, detto King Toretto, Can Yaman e Giacomo Cavalli, la conduttrice di Dazn ha intrapreso una relazione con Loris Karius, portiere tedesco attualmente in forza al Newcastle Utd., squadra che milita in Premier League.

I rumors sulla liason tra i due sono stati poi confermati dal settimanale Chi, che li ha paparazzati nel centro di Milano mentre erano a cena in un ristorante di lusso. “Tra una portata e l’altra – si legge sulle colonne della rivista diretta da Alfonso Signorini – c’è tempo per uno scambio affettuoso. Un’attrazione nata da pochi giorni, ma che è già alle stelle!”.

Definito come uno dei calciatori più sexy del mondo, Loris Karius, classe 1993, è diventato famoso a livello mondiale durante la finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool, quando si è reso suo malgrado protagonista di due “papere” in occasione di altrettanti gol subiti dalla squadra inglese.

A questo punto viene da chiedersi: l’amore per Diletta Leotta potrebbe portarlo a giocare in Italia? A quanto pare, gli agenti si stanno già muovendo per formalizzare un possibile passaggio, già a gennaio, in una squadra del campionato di Serie A. Del resto, gli amori a distanza difficilmente funzionano…