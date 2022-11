Mediaset: stop a Caduta Libera. Gerry Scotti furioso.

E’ l’anno dei mondiali di calcio in Qatar, e in virtù di questo i palinsesti delle reti televisive italiane apportano grandi cambiamenti nelle proprie programmazioni. Sebbene le partite saranno trasmesse in diretta dalla Rai, Canale 5 ha dovuto inevitabilmente fare delle modifiche nel palinsesto di novembre e dicembre. Tra i vari cambiamenti c’è quello riguardante Caduta Libera, condotto da Gerry Scotti, che subirà uno stop e questo pare abbia innervosito non poco il conduttore.

Stop a Caduta Libera, Gerry Scotti è polemico

Innanzitutto, è bene spiegare che il game show di Canale 5 non andrà in onda con le nuove puntate nel corso delle prossime settimane. Infatti, i telespettatori si ritroveranno ad assistere alle repliche. Come detto, a Gerry Scotti questa decisione non è affatto piaciuta tanto che ha lanciato una frecciatina ai vertici Mediaset: “C’era la buona abitudine di celebrare i grandi eventi internazionali declinando i nostri giochi e i nostri quiz in quel modo. Ad esempio potevano farlo anche quest’anno: Caduta Libera Mundial. E infatti manderanno Una Casa nella Prateria”.

Intanto, mentre su Canale 5 andranno in onda le repliche, Scotti continuerà a registrare le nuove puntate del programma, che saranno trasmesse in primavera, con grande disappunto non solo del noto presentatore ma anche dei suoi numerosissimi fan.

Il GF Vip "vittima" dei Mondiali in Qatar

Secondo molti telespettatori non ha senso mandare in onda le repliche, tanto vale trasmettere le nuove puntate soprattutto perché non tutti guardano i mondiali di calcio, né tantomeno i match vengono trasmessi da Canale 5. Ma la decisione dei vertici Mediaset è ormai presa. Anche il Grande Fratello Vip sarà “vittima” dei mondiali in Qatar: infatti, gli appuntamenti settimanali con il reality show condotto da Alfonso Signorini, dovrebbero passare da due a uno solo.