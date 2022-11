Tommaso Zorzi ha una nuova relazione con Walter Trovato? Il conduttore di Drag Race Italia, dopo aver chiuso la relazione con Tommaso Stanzani, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, è stato pizzicato mentre baciava in discoteca un misterioso ragazzo.

Deianira Marzano, sempre informatissima su questioni di gossip, sostiene che l’ex vippone abbia ritrovato l’amore al fianco di un altro uomo pochi mesi dopo la rottura con il suo ex compagno. La Marzano, inoltre, garantisce in merito alla veridicità del rumor in quanto la sua fonte sarebbe particolarmente vicina al vincitore della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Chi è la nuova fiamma di Tommaso Zorzi?

Ma chi è Walter Trovato? Non si conoscono molte informazioni sulla possibile nuova fiamma di Tommaso Zorzi. Stanno a quando riportato da donnapop.it, vive tra Milano e Londra ed è il fondatore di Iconize London, un’agenzia di influencer marketing, brand development ed e-commerce.

Tommaso Zorzi si sfoga: "Perché devo avere queste rotture di ca**o?"

Nel frattempo, Tommaso Zorzi, finito nelle ultime ore prepotentemente al centro del gossip, si è lasciato andare ad un duro sfogo: “Per quanto tempo ancora devo vedere queste cose quando mi sono fatto i ca**i miei? Perché io devo avere queste rotture di ca**o? Sono veramente stufo!”.