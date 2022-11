Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno annunciato su Instagram la nascita di Thiago, il loro primogenito. L’influencer e il calciatore della Lazio hanno ricevuto valanghe di messaggi da parte dei fan e dei compagni di squadra dell’esterno offensivo biancoceleste.

Chiara Nasti ha annunciato via social la nascita del suo primo bebè, nato dalla relazione con Mattia Zaccagni, conosciuto pochi mesi prima di rimanere incinta. Nei mesi precedenti al parto, l’influencer si è trovata spesso al centro delle polemiche per come ha scelto di raccontare sui social la sua gravidanza, e per il gender reveal party che si è tenuto allo Stadio Olimpico di Roma, ritenuto da molti eccessivo.

Adesso, Chiara Nasti e Mattia Zaccagni potranno finalmente godersi il piccolo Thiago.