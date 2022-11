Per Tommaso Zorzi non è di certo un periodo facile. Prima la rottura con il suo fidanzato Tommaso Stanzani, relazione durata circa un anno, e le successive voci su possibili nuovi flirt associati al vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Poi l’intervento di circoncisione a cui si è sottoposto alcuni giorni fa che ha scatenato un’infinità di polemiche e di attacchi gratuiti sul web.

Adesso, per l’ex gieffino, è arrivata un’altra doccia gelata. Il programma Drag Race Italia, infatti, non ha soddisfatto le aspettative in termini di share e abbonati su Discovery Plus, nonostante l’enorme esborso economico della piattaforma a pagamento.

Secondo quanto rivelato da The Pipol Tv, dunque, il programma condotto dalla drag di fama internazionale, Miss Priscilla, da Chiara Francini e da Tommaso Zorzi non vedrà la terza stagione. L’accordo relativo alla concessione dei diritti, prevedeva due stagioni con un’opzione per la terza. Ma in questo momento questa ipotesi sembra assai remota.

I costi eccessivi e il mancato rientro economico in termini di abbonamento sarebbero il motivo principale dello stop imposto alla nuova stagione dello show, che, dati alla mano, non ha ottenuto i dividenti sperati.