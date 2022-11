Tommaso Zorzi si è operato. Il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip, nonché conduttore di Drag Race Italia, si è sottoposto nella mattinata di oggi, mercoledì 16 novembre, ad un intervento chirurgico.

“Sono ufficialmente circonciso” ha esordito l’ex gieffino in un video postato su Instagram dal suo letto d’ospedale. “Volevo dirvi che è andato tutto bene, e vorrei che l’effetto di questa morfina non finisse mai”. Ovviamente sono stati tantissimi i messaggi di sostegno e incoraggiamento da parte di fan e follower.

Nelle ultime settimane, Tommaso Zorzi è finito al centro del gossip per la fine della storia d’amore con Tommaso Stanzani, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, e per una possibile nuova liaison con Walter Trovato, fondatore di Iconize London, agenzia di influencer marketing, brand development ed e-commerce.

Proprio in virtù del gossip, Zorzi si era lasciato andare ad un duro sfogo sui social: “Per quanto tempo ancora devo vedere queste cose quando mi sono fatto i ca**i miei? Perché io devo avere queste rotture di ca**o? Sono veramente stufo!”.