Oriana Marzoli ha rubato la scena durante la puntata del Grande Fratello Vip di ieri, lunedì 28 novembre.

La modella venezuelana ha tenuto banco nelle ultime settimane per la sua liaison con Antonino Spinalbese (che sembra già essere giunta al capolinea), e ha preso malissimo l’ingresso nella Casa di Ginevra Lamborghini.

Oriana si trovava in Confessionale mentre la sorella di Elettra e l’ex di Belen Rodriguez erano ancora in giardino per un confronto. Ma alla Marzoli “non interessa vederli”, dunque è uscita dalla porta senza il consenso di Alfonso Signorini che non l’ha presa affatto bene. Mentre le telecamere erano puntate sulla venezuelana che usciva di corsa dal Confessionale, Ginevra e Antonino erano ancora fuori a chiacchierare. I due credevano di non essere ascoltati e ripresi: “E’ gelosissima, io ci litigo”, ha commentato l’ex vippona, che poi ha dato alcuni consigli a Spinalbese: “Tu stai attento, una parola in meno. Sei martoriato, devi stare attento. Capisco cosa dici tu, ma attento a come tratti le donne. Lo sai benissimo, lei ha ragione e tu lo hai capito già. Non si fa così”.

Antonino: "Ginevra è fantastica"

Antonino non ha nascosto il suo interesse per la Lamborghini. Lo ha svelato ad Oriana Marzoli al termine della puntata, e anche agli altri coinquilini: “Lei è fantastica. Quando arriva in Casa ha sempre questo atteggiamento, ha un umore che mi fa morire. Poi alla fine mi ha detto ‘Anto basta’, ma non so se l’abbia fatto perché è gelosa di Oriana”.