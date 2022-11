La sorella di Tommaso Zorzi è finita nel "mirino" di Rocco Siffredi. No, non si tratta di una burla. Il re indiscusso del porno ha inviato al vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip e conduttore tv un messaggio su Instagram il cui contenuto riguarda proprio Gaia.

“Tommy, tua sorella è una bomba ca**o!”, scrive Siffredi. “In che senso?”, risponde preoccupato Zorzi. “Per il video sulla masturbazione”, replica Rocco. “Ah sì, è avanti”, chiosa l’ex gieffino, che ha pubblicato lo screenshot della conversazione.

Ma a quale video faceva riferimento Rocco? E’ presto detto. Circa quattro giorni fa, Gaia Zorzi, attraverso il suo account Instagram, ha condiviso un video in cui parla proprio della masturbazione: “In questa pagina abbiamo parlato più volte di come sia vivere da soli. Ma sapete qual è un’altra cosa che si fa da soli? La masturbazione”, spiega la sorella di Tommaso, che poi mostra un vibratore di una nota azienda specializzata nella produzione di profilattici e di prodotti utili al benessere sessuale. “E’ arrivato il momento di parlarne senza imbarazzo – prosegue Gaia -, e di normalizzarne l’utilizzo, perché può rappresentare un modo per ritagliarsi mezz’oretta per sé stessi durante la giornata…”.

Ovviamente, il video della sorella di Zorzi non è passato inosservato a Rocco Siffredi, che ha voluto complimentarsi con Tommaso per la genialità del video stesso.

Sospiro di sollievo, dunque, per Tommaso Zorzi, che ha commentato “Per un attimo ho temuto il peggio”.